Bryan Norcross: Elsa impactará Jamaica y Cuba antes de acercarse mañana a Florida

Miami, Florida.- – Tenemos información contradictoria sobre la tormenta tropical Elsa esta mañana.

La huella de la tormenta ha dado un giro, ya que el centro se rehizo justo atrás de donde estaba. A veces, eso es una mala noticia porque es una forma en que el sistema puede reorganizarse e intensificarse. Pero en este caso, con el rastro de tormenta ligeramente modificado la tormenta se ha acercado a Jamaica, lo que significa que la circulación está siendo interrumpida por las montañas de esa isla. El terreno medio-alto del este de Cuba también parece estar delante.

Los cazadores de huracanes han encontrado esta mañana, una tormenta más débil, al menos por ahora. Como dije, la información es contradictoria.

El pequeño vórtice de la tormenta tropical Elsa logró disparar la brecha entre Haití y Jamaica. Mientras tanto, la parte superior de la tormenta se desconectó de la circulación en la superficie del océano. Esta es la parte que rastreamos cuando ubicamos la tormenta en un mapa.

Cuando un sistema tropical no está alineado verticalmente, el aire no se eleva de manera eficiente y el sistema no puede fortalecerse mucho. Y si las circulaciones superior e inferior permanecen separadas, el sistema generalmente se debilita y, a veces, se deshace.

La parte inferior de Elsa volaba tan rápido como cualquier tormenta que conozcamos, y la parte superior no podía mantener el ritmo, lo que debilitó el sistema a la fuerza de la tormenta tropical ayer. Ahora, el sistema en general se ha ralentizado drásticamente, lo que se esperaba. Pero la nueva circulación superficial que se formaba debajo de la parte superior no lo era. Es uno de esos desarrollos aleatorios que no se pueden predecir.

En cualquier caso, después de interactuar con Jamaica, Elsa rastreará más tarde Cuba. Es más probable que una circulación pequeña o desorganizada se vea interrumpida por una caminata por tierra, especialmente si hay montañas involucradas. No se puede saber exactamente hasta qué punto la interacción en Jamaica y con Cuba debilitarán la tormenta.

Hay un espacio con agua muy cálida entre Jamaica y Cuba, lo que le daría a Elsa la oportunidad de organizarse un poco, si el efecto de las montañas jamaiquinas no ha interrumpido demasiado la circulación.

El resultado de estos factores positivos y negativos indica que tenemos que estar preparados para una tormenta tropical bastante saludable que pueda seguir cerca o sobre los Cayos mañana. Sin embargo, no debería sorprendernos que el sistema se haya debilitado significativamente.

Los modelos de pronóstico por computadora no están ayudando. Debilitan a Elsa sobre Cuba, por lo que la información no es realmente válida si el sistema puede mantenerse lo suficientemente organizado como para recuperarse cuando llegue al Estrecho de Florida o al Golfo de México.

En cualquier caso, no importa la fuerza de la tormenta, los vientos más fuertes y las ráfagas más fuertes serán al este del centro donde el aire se aprieta entre la baja presión de Elsa y el fuerte sistema de alta presión sobre el Atlántico.

Los Relojes de Tormenta Tropical están disponibles para los Cayos Inferior y Medio con la idea de que es más probable que el centro siga cerca o al oeste de Cayo Hueso, colocando la parte inferior de los Cayos en la banda de clima con mayores rachas de viento. Pero el área cubierta por alertas o advertencias aún podría ajustarse con pronósticos futuros.

Tenga en cuenta que los pronósticos de tormentas débiles son en promedio más pobres que los de huracanes fuertes, por lo que la interacción de Elsa con Cuba aún podría sorprendernos, para bien o para mal.

Entonces, a pesar del feriado del 4 de julio, tenga cuidado con los botes o en áreas expuestas a vientos del sur en los Cayos Inferior y Medio. En el horario actual, el viento aumentará tarde mañana (lunes), alcanzará su punto máximo en la noche y disminuirá más tarde en la mañana, más o menos.

Los Condados de Miami-Dade y Broward probablemente solo obtendrán efectos menores, pero aún son posibles algunos aguaceros con vientos, dependiendo de dónde se establezcan las bandas externas de la tormenta.

La gente me ha preguntado por las contraventanas. Mi regla es NO cerrar las puertas por tormenta tropical. La gente se lastima al poner contraventanas, así que para mí, no vale la pena correr ese riesgo cuando una tormenta tropical no debería amenazar ninguna estructura. Por supuesto, todavía es posible que la rama de un árbol golpee una ventana, por lo que debe sopesar ese riesgo por sí mismo.

Los navegantes y personas en estructuras o vehículos vulnerables a ráfagas de viento, por supuesto, deben tomar las precauciones adecuadas.

Elsa no tiene previsto salir de su viaje por Cuba hasta mañana por la tarde, por lo que tendremos que esperar hasta entonces para ver qué tan organizada está la circulación que se mueve sobre el Estrecho de Florida. En general, nos sentimos bien, sin embargo, de que esta no será una tormenta extrema para los Cayos.

La pregunta más importante parece ser sobre la costa oeste de Florida. Si Elsa se abre lo suficiente en el Golfo, podría tener tiempo de reorganizarse antes de que tomé fuerza en la costa oeste cerca de Tampa Bay más o menos.

La costa oeste desde Naples hasta Tampa Bay es extremadamente vulnerable a las marejadas ciclónicas cuando los fuertes vientos soplan en tierra, por lo que Elsa no tiene que convertirse en un huracán súper fuerte para causar problemas importantes en las secciones costeras bajas. Preste atención a las advertencias emitidas por el Centro Nacional de Huracanes y las alertas de los funcionarios locales.

Manténgase alerta y estén seguros.