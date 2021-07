Reabre mayor teatro de Venezuela tras cierre por la pandemia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las remodelaciones en el Teatro —construido en un lote de 22.000 metros cuadrados y que se inauguró en 1983, justo cerca del final de una larga bonanza en este otrora rico país petrolero— comenzaron meses antes de la pandemia. En medio de los trabajos “nos agarró la pandemia y fue sumamente complicado llevar ese proyecto” a cabo, dijo a The Associated Press Irving Peña, director ejecutivo del Teresa Carreño.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.