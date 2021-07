EEUU: Acuerdo en caso de línea para denuncias de inmigrantes

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El número directo había estado operando desde el 2013, pero el gobierno del presidente Donald Trump lo canceló poco después de que lo mencionaran en la serie de televisión “Orange Is the New Black”.

“Este acuerdo es una victoria para los derechos de Freedom for Inmigrantes y de los inmigrantes detenidos consagrados en la primera enmienda”, dijo Moez M. Kaba, un abogado del grupo. “El gobierno no puede simplemente silenciar las expresiones de disconformidad o críticas de personas que dan su opinión sobre las condiciones de confinamiento”.

