Familia de Surfside tiene sentimientos encontrados: madre e hija están a salvo, pero no encuentran al padre

TV reporter Rosh Lowe is currently covering the Surfside building collapse for Local 10 News.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

Comas de González dijo en español que no es fácil aceptar que su hijo no está vivo. Todavía tiene la esperanza de que siga con vida entre los escombros.

A mother and daughter saved in Surfside while father still missing

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.