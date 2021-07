Científicos: Vacuna cubana Soberana protege 91,2% vs. COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Vérez señaló que la eficacia de la Soberana 02 y la Soberana Plus para “prevenir la enfermedad sintomática es de un 91,2%”, y habló especialmente de la variante beta del virus (que se detectó por primera vez en Sudáfrica), pero no se refirió a las otras variantes. Una de ellas, la delta, comenzó a circular recientemente en Cuba y está poniendo en jaque a la provincia de Matanzas.

“No podemos descansar hasta que todos nuestros compatriotas estén vacunados, hasta que todos nuestros compatriotas estén seguros de no transitar hacia la muerte en caso de que se enfermaran”, dijo el doctor Vicente Vérez Bencomo, director del Instituto Finlay, creador de Soberana 02 y de Soberana Plus.

