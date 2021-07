No serán necesarias las mascarillas en las escuelas de EEUU

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las dudas mayores se refieren a las escuelas secundarias en las que algunos estudiantes pueden vacunarse y otros no. Si la separación entre estudiantes vacunados y no vacunados resulta demasiado onerosa, las autoridades pueden decidir que todos usen cubrebocas.

Otro dolor de cabeza en potencia: las escuelas deberían seguir manteniendo la distancia de un metro (tres pies) entre los niños y sus pupitres en las aulas, agregaron los CDC, pero añadieron que el distanciamiento no debe ser un obstáculo para que los niños regresen a la escuela. Adicionalmente, dijeron que la distancia no es un requisito para los alumnos y personal vacunados.

“Que algunos niños usen cubrebocas y otros no generaría una dinámica social bastante extraña”, dijo. “¿Y quién llevaría el control? Los docentes no deberían estar controlando cuáles niños llevan mascarillas puestas”.

NEW YORK – Ya no será necesario que docentes y estudiantes vacunados usen mascarillas dentro de las escuelas de Estados Unidos, anunciaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) al presentar su nueva guía con medidas mitigadas.

