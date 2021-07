Fauci: Muy pronto para recomendar otra dosis contra COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Ahora mismo, con los datos y la información que tenemos, no necesitamos administrarle a la gente una tercera dosis”, comentó el funcionario. “Eso no significa que nos detendremos allí... Actualmente se están llevando a cabo estudios para revisar la viabilidad de si debemos administrar una dosis de refuerzo y cuándo debemos hacerlo”.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.