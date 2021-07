Consumidores se quejan de WhatsApp con reguladores europeos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Nuestra actualización reciente explica las opciones que tienen las personas para enviar mensajes a una empresa por WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos”, dijo WhatsApp en una declaración preparada. “La actualización no amplía nuestra capacidad de compartir datos con Facebook y no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares, en cualquier lugar del mundo”.

“WhatsApp ha estado bombardeando a los usuarios durante meses con mensajes emergentes agresivos y persistentes para obligarlos a aceptar sus nuevos términos de uso y política de privacidad”, dijo la directora general del BEUC, Monique Goyens. “Han dicho a los usuarios que la aplicación dejará de funcionar si no aceptan los nuevos términos. Sin embargo, los consumidores no saben lo que realmente están aceptando”, agregó.

