SOSCuba: Celebridades locales, artistas reaccionan a las protestas cubanas

Cuban rally outside Cafe Versailles in Miami's Little Havana neighborhood.

Desde la Pequeña Habana en Miami hasta Times Square en la ciudad de Nueva York, las protestas satelitales en apoyo a las protestas sin precedentes en Cuba que comenzaron en La Habana, el domingo, están inspirando a miles - desde locales hasta figuras públicas por igual.

El domingo, miles de cubanos salieron a las calles de Cuba desde La Habana hasta Santiago, frustrados por meses de crisis, restricciones pandémicas, escasez de alimentos y, sobre todo, exigiendo libertad.

Enrique Santos

Enrique Santos, presidente de la COO y presentador de radio de iHeartLatino, asistió el domingo a la protesta y marchó fuera del restaurante cubano Versailles, en el barrio Little Havana de Miami.

Gloria Estefan

Gloria Estefan, una orgullosa cubanoamericana de Miami que se sintió conmovida por los videos que llegaban directamente de quienes protestaban en La Habana, Cuba, publicó un video desde Cuba y subtituló la publicación, “🎶 Quiero mi 🇨🇺 Cuba libre! 🎶 El pueblo Cubano está desesperado! Estoy con ellos como siempre he estado! The Cuban people are reaching their breaking point! I stand with them as I always have! #SOSCuba.”

Ad

Willy Chirino

Willy Chirino, el músico cubano-estadounidense nacido en Cuba que ha llamado a Miami hogar durante décadas, se dirigió a su Instagram para dirigirse directamente a sus seguidores en apoyo de las protestas. Tituló su vídeo “Viva Cuba Libre! Abajo la dictadura!”

Los Pichy Boys

Los populares creadores de vídeos publicaron en Instagram, “Todos los que amamos Cuba hemos perdido el sueño esta noche !! Mañana será un gran día !! Los cubanos siguen puestos y no van a Parar !! Abajo La Dictadura!!! #soscuba #cuba #abajoladictaduracubana.”

Camila Cabello

Camila Cabello, quien nació en La Habana, Cuba, publicó un cuadrado negro con el texto, “#SOSCUBA” seguido del emoji de la bandera cubana. En el pie de foto, escribió en inglés: “Hola chicos, hay una crisis importante en este momento en Cuba y necesitamos su ayuda para difundir la conciencia. Las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicinas, recursos, necesidades básicas e incluso, alimentos muchas personas están muriendo. En este momento, hay protestas simultáneas en más de 5 ciudades de Cuba. Nuestro valiente pueblo tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria y el pueblo de Cuba necesita nuestra ayuda urgentemente. Por favor, difunda este mensaje mediante la publicación #SOSCUBA para ayudar a concienciar y apoyar a mi pueblo 🙏🏼 #SOSCuba #PatriaYVidaCuba.”