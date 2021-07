AP EXPLICA: ¿Qué piden los cubanos y qué detonó la protesta?

Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved

Una cinta de precaucin bloquea la calle de entrada del edificio del Capitolio Nacional en La Habana, Cuba, el martes 13 de julio de 2021. La polica cubana est fuera de servicio despus de una inusual oleada de protestas antigubernamentales el fin de semana. (AP Foto/Eliana Aponte)