EEUU emitirá nueva orden para niños migrantes

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El abogado indicó que la nueva orden de los CDC dejará sin razón de ser a los argumentos introducidos por Texas. No dio explicaciones, y los CDC afirmaron que no podían dar más información al respecto por el momento.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.