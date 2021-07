Raúl Castro participa de reunión tras protestas en Cuba

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

En tanto, La Habana seguía el martes con puntos fuertemente controlados por la policía como el Malecón y el Capitolio y el servicio de internet y de datos de celular continuaba sin funcionar, constató The Associated Press, pero no se informaron protestas como las ocurridas el domingo.

(Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.