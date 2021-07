Intensos conflictos entre el régimen de Maduro y pandillas han provocado decenas de muertes en Venezuela

Miembros del comando de las Fuerzas de Acciones Especiales viajan en una carretera con el teln de fondo del barrio Cota 905, en Caracas, Venezuela, el viernes 9 de julio de 2021. El gobierno ha desplegado policas y militares en Cota 905, uno de los barrios ms peligrosos de Caracas, buscando capturar a los lderes de la pandilla Koki, una de las bandas criminales ms grandes de Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)