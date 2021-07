J&J retira cinco protectores solares por rastros de benceno

Esta fotografa del 24 de febrero de 2021 muestra el logotipo de Johnson & Johnson en un botiqun en Walpole, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, archivo) (Copyright 2021The Associated Press. All rights reserved)

Johnson & Johnson anunció el miércoles que retirará cinco de sus productos de protección solar luego de que se detectó que algunas muestras contenían niveles bajos de benceno, una sustancia química que puede causar cáncer si hay una exposición reiterada. Los productos que incluye la decisión, y que están envasados en latas de aerosol, son el protector solar Aveeno Protect + Refresh, y cuatro versiones de protector solar de Neutrogena: el Beach Defense, el CoolDry Sport, el Invisible Daily Defense y el UltraSheer. El retiro incluye todos los tamaños de latas y todos los niveles de factor de protección solar, o FPS. Los productos se distribuyeron en todo el país a través de minoristas. La empresa de atención sanitaria señaló que se encontró la presencia del benceno luego de unas pruebas realizadas por J&J y un laboratorio independiente. La compañía investiga cómo es que la sustancia química llegó a los productos. Ad J&J indicó que está trabajando para que se retiren todos los lotes de los cinco productos de los estantes de las tiendas. Pidió a los consumidores que dejen de utilizar los protectores solares inmediatamente, y dijo que los clientes pueden obtener un reembolso llamando a su centro de atención al consumidor. Hay más información disponible al respecto en los sitios web de Neutrogena y Aveeno. La compañía señaló en un comunicado que “no se prevé que el uso de estos productos cause consecuencias adversas a la salud”, y que decidió retirarlos de manera voluntaria como “medida de precaución”. En el comunicado también se señala que la gente debería utilizar otro filtro solar para protegerse del melanoma, un tipo de cáncer de piel. El benceno es una sustancia química altamente inflamable y de uso generalizado que está presente en todo el medio ambiente. Puede provocar cáncer si hay una exposición reiterada a niveles lo suficientemente altos. También puede dañar el sistema inmunológico y evitar que las células funcionen de manera adecuada, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ad Los efectos de la sustancia varían en función de si la persona la inhala o la ingiere por accidente o si tiene contacto con ella en la piel o en la ropa. Los síntomas van desde mareos y ritmo cardíaco irregular hasta convulsiones y, en niveles muy altos, la muerte. J&J, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, dijo que ha notificado a la Administración de Alimentos y Medicamentos acerca del retiro de los productos. ___ Linda A. Johnson está en Twitter como: https://twitter.com/LindaJ_onPharma.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.