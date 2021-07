Grupo élite de Armada de EEUU contará con su primera marina

ARCHIVO - En imagen de archivo del 4 de mayo de 2020 proporcionada por la Armada de Estados Unidos, aspirantes a pertenecer a la fuerza especial SEAL participan en un ejercicio durante un entrenamiento en el Centro de Operaciones Blicas Especiales de la Armada en Coronado, California. (MC1 Anthony Walker/Armada de Estados Unidos va AP)

WASHINGTON – Por primera vez, una marina ha completado exitosamente el curso riguroso de 37 semanas de entrenamiento para pertenecer a la tripulación combatiente del grupo de Operaciones Bélicas Especiales de la Armada de Estados Unidos, los operadores de las embarcaciones que transportan a los marinos de la fuerza especial SEAL y realizan sus propias misiones secretas en el mar. Funcionarios de la Armada indicaron que no pueden revelar la identidad de la marina ni dar más detalles sobre ella, una política militar común para los integrantes de las fuerzas de operaciones especiales. La mujer fue una de 17 marinos que se graduaron y recibieron sus insignias el jueves. También es la primera de 18 mujeres que habían intentado pertenecer a la tripulación combatiente o a la fuerza especial SEAL en lograrlo. La graduación de la marina representa el avance más reciente que las mujeres han tenido en algunos de los puestos de comando más difíciles y competitivos de las fuerzas militares, apenas cinco años después de que todos los puestos de combate fueron abiertos para elementos de ambos sexos. Ahora, la marina se incorporará a la tripulación de una de las tres embarcaciones de las Operaciones Bélicas Especiales de la Armada. Ad “Convertirse en la primera mujer en graduarse de un entrenamiento de las Operaciones Bélicas Especiales de la Armada es un logro extraordinario y nos sentimos increíblemente orgullosos de nuestra compañera”, dijo el contralmirante H.W. Howard III, comandante de las Operaciones Bélicas Especiales. “Al igual que sus compañeros operadores, ella demostró los atributos de carácter, cognitivos y liderazgo requeridos para integrarse a nuestra fuerza”. De las 18 mujeres que han buscado un puesto en el grupo de operaciones especiales de la Armada, 14 no completaron el entrenamiento. Sin embargo, tres de ellas actualmente continúan en el proceso de entrenamiento, una para la tripulación combatiente del grupo de Operaciones Bélicas Especiales y dos para la fuerza especial SEAL. De acuerdo con la Armada, en general sólo cerca del 35% de los hombres y mujeres que inician el entrenamiento para la tripulación combatiente logra graduarse.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.