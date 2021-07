Joven de 18 años estará en 1er vuelo espacial de Blue Origin

ARCHIVO - Esta foto sin fecha proveda por Blue Origin muestra una ilustracin de la cpsula espacial que ser usada para llevar turistas al espacio. (Blue Origin va AP)

Un joven de 18 años se convertirá en la persona de menor edad en viajar al espacio, junto con una mujer pionera de la aviación que será la de más edad con 82 años. Blue Origin anunció el jueves que, en lugar del ganador de una subasta para viajar el espacio, Oliver Daemen estará a bordo. La compañía dijo que Daemen será el primer cliente comercial, pero no reveló el costo del boleto. También en el primer vuelo de Blue Origin con pasajeros van Jeff Bezos, fundador de la empresa; su hermano, y Wally Funk, una de 13 mujeres pilotos que pasaron los mismos estudios en los años de 1960 de los astronautas de la Mercury 7 de la NASA, pero que fueron rechazadas por ser mujeres. Los cuatro despegarán de Texas propulsados por un cohete New Shepard para un vuelo de 10 minutos. De acuerdo con Blue Origin, Daemen se tomó un año tras concluir la secundaria para obtener su licencia de piloto privado. En septiembre asistirá a la Universidad de Utrecht, en Holanda. Ad “Esto marca el inicio de las operaciones comerciales para el New Shepard y Oliver representa una nueva generación de personas que nos ayudarán a construir un camino al espacio”, dijo el director general de Blue Origin, Bob Smith, en una declaración. Blue Origin dijo que el ganador de la subasta de caridad de 28 millones de dólares no podrá volar ahora por razones personales y timará un vuelo futuro. No se ha dado a conocer el nombre de esta persona. Bezos será la segunda persona en viajar al espacio en su propia nave, nueve días después que el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson. El cosmonauta soviético Gherman Titov tiene el récord de la persona más joven en el espacio. Tenía 25 años cuando llegó a órbita en 1961 a bordo de la Vostok 2. El astronauta estadounidense John Glenn tenía 77 años cuando fue lanzado a bordo del transbordador Discovery en 1998.

