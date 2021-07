Líbano: Renuncia premier por "diferencias" con el presidente

Published: July 15, 2021 10:47 am

BEIRUT – El primer ministro designado del Líbano, Saad Hariri, renunció el jueves, nueve meses después de que el Parlamento lo eligiera, debido a lo que llamó “diferencias cruciales” con el presidente. El hecho probablemente ahondará el caos y la incertidumbre en los que está sumido el país, que sufre una crisis económica sin precedentes, considerada por el Banco Mundial una de las más graves del mundo en los últimos 150 años. “Está claro que no podremos ponernos de acuerdo con el presidente”, dijo Hariri después de una reunión de 20 minutos con el presidente Michel Aoun. La reunión tuvo lugar el miércoles luego de semanas de esfuerzos infructuosos por salir de la parálisis política, y tras un viaje relámpago a El Cairo, un aliado estrecho. Hariri propuso un nuevo gabinete de 24 miembros y dijo que esperaba una respuesta de Aoun el jueves, en lo que se consideró un último esfuerzo del primer ministro. Ad Hariri, de 51 años, renunció en octubre de 2019 luego de grandes protestas nacionales que exigían grandes reformas y condenaban a toda la clase política. Un año después, el Parlamento lo designó en medio de una crisis económica y meses después de la gran explosión del 4 de agosto que destruyó el puerto de Beirut y zonas aledañas. La explosión causó más de 200 muertes y heridas a miles de personas más. Aún se investigan las causas. Pero desde la designación de Hariri, una fuerte lucha por el poder enfrenta a éste con Aoun y su yerno Gebran Bassil, jefe del bloque más grande en el Parlamento. En medio de esta lucha por la composición del gobierno se agravaron los problemas económicos que se remontan a fines de 2019. El desacuerdo tiene que ver con quién ejercerá mayor influencia sobre el próximo gabinete, encargado de supervisar reformas cruciales y las próximas elecciones. Cada bando acusa al otro del impasse. Ad “Yo me excusé de formar el gobierno. Dios ayude al país”, dijo Hariri antes de renunciar. Prevé dar una entrevista a una televisora local en las próximas horas. No estaba claro quién reemplazaría a Hariri. La libra libanesa, pegada al dólar durante casi 30 años, ha perdido el 90% de su valor desde fines de 2019. La economía se contrajo en más de 20% en 2020 y más del 55% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.

