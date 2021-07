Canadá permitirá el ingreso a estadounidenses vacunados

El primer ministro canadiense Justin Trudeau hace declaraciones el mircoles 7 de julio de 2021 durante su reunin con el premier de Alberta, Jason Kenney, en Calgary, Alberta. (Jeff McIntosh/The Canadian Press va AP) (THE CANADIAN PRESS)

TORONTO, ONT – El primer ministro Justin Trudeau dijo el jueves que Canadá podría empezar a permitir que estadounidenses totalmente vacunados ingresen al país a mediados de agosto para viajes no esenciales, y estaría en posición de recibir a partir de los primeros días de septiembre a viajeros de otras naciones que ya estén inoculados. Trudeau conversó el jueves con las autoridades de las provincias de Canadá, y su oficina emitió un documento sobre la llamada. Subrayó que si el país mantiene su actual ritmo positivo de vacunación y persisten las condiciones de salud pública la frontera puede ser abierta. “Canadá podría estar en una posición de dar la bienvenida a viajeros totalmente vacunados de todos los países para los primeros días de septiembre”, según el texto. “Él destacó las conversaciones en marcha con Estados Unidos sobre los planes de reapertura, e indicó que podríamos esperar que se comience a permitir el ingreso de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes totalmente vacunados a Canadá a mediados de agosto para viajes no esenciales”. Ad Trudeau destacó que Canadá continúa liderando a los países del G20 en tasas de vacunación, ya que aproximadamente 80% de los canadienses elegibles han recibido su primera dosis y más de 50% están totalmente vacunados. Señaló que el número de infecciones y de casos de enfermedad severa continúa declinando en el país conforme aumenta la tasa de vacunación. Al comenzar la pandemia, Estados Unidos y Canadá cerraron su frontera de más de 8.800 kilómetros (5.500 millas) al tránsito no esencial. Debido al aumento de las tasas de vacunación y disminución de las de contagio, algunos sectores están molestos de que ambos gobiernos no hayan presentado planes detallados para reabrir totalmente la frontera. Canadá comenzó a reducir sus restricciones este mes, permitiendo el regreso de canadienses o residentes legales permanentes que estén totalmente vacunados sin que tengan que cumplir una cuarentena. Pero entre los requisitos está el presentar una prueba negativa al coronavirus antes de regresar, y otra una vez que regresan. Ad Han aumentado las presiones para que Canadá continúe reduciendo las restricciones en la frontera que han estado en vigor desde marzo del año pasado. El tránsito comercial entre ambos países se efectúa con normalidad desde el comienzo de la pandemia. Los canadienses pueden llegar en avión a Estados Unidos si muestran una prueba de que dieron negativo al COVID-19. La Asociación Estadounidense de Viajes calcula que cada mes que la frontera está cerrada tiene un costo de 1.500 millones de dólares. Las autoridades canadienses aseguran que su país recibió 22 millones de visitantes extranjeros en 2019, de los cuales aproximadamente 15 millones llegaron de Estados Unidos.

