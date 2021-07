Concluye reparación del telescopio espacial Hubble

Published: July 16, 2021 11:43 am

ARCHIVO - En esta imagen provista por NASA/JSC, los astronautas Steven L. Smith y John M. Grunsfeld realizan trabajos de mantenimiento del Telescopio Espacial Hubble en diciembre de 1999. El Hubble estar funcionando de nuevo pronto, luego de una difcil reparacin remota por la NASA, se anunci el 16 de julio del 2021. (NASA/JSC via AP)

El Telescopio Espacial Hubble volverá a funcionar próximamente, luego de una difícil reparación remota por la NASA. El Hubble dejó de funcionar a mediados de junio, cesando todas las observaciones astronómicas. NASA sospechó inicialmente que una computadora de la década de 1980 era la fuente del problema. Pero luego que una computadora de reserva también falló, los controladores de vuelo en el Goddard Space Flight Center en Maryland se concentraron en la unidad de comando y datos del observatorio orbital, instalada por astronautas en una caminata espacial en el 2009. Los ingenieros consiguieron encender el equipo de reserva el jueves y la crucial computadora de carga arrancó. La NASA dijo el viernes que las observaciones científicas deberán reanudarse muy pronto, si todo sale bien. Un cambio similar fue realizado en el 2008 luego de una falla parcial del sistema previo. “¡Felicitaciones al equipo!”, tuiteó el jefe de misiones científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen. Ad Lanzado en 1990, el Hubble ha realizado más de 1,5 millones de observaciones del universo. La NASA lanzó cinco operaciones de reparación del telescopio durante el programa de transbordadores espaciales, la última de ellas en el 2009. La agencia planea lanzar el sucesor del Hubble, el Telescopio Espacial James Webb, para el final del año.

