EEUU advierte que hay una "pandemia de los no vacunados"

La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevencin de Enfermedades de Estados Unidos, habla ante legisladores el 19 de mayo de 2021. (Greg Nash/Pool via AP, File) (The Hill)

WASHINGTON – El brote de COVID-19 en Estados Unidos se está volviendo “una pandemia de los no vacunados”, advirtió el viernes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). En una conferencia informativa en la Casa Blanca, la doctora Rochelle Walensky dijo que los casos en el país aumentaron 70% la semana pasada, las hospitalizaciones 36% y las muertes 26%. Casi todas las hospitalizaciones y los decesos son de personas no vacunadas, acotó. El coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Zients, coincidió en que la pandemia “amenaza sobre todo a la gente no vacunada”. Dijo que el gobierno prevé un aumento del contagio en las próximas semanas porque hay poblaciones con tasas bajas de vacunación. El 40% de los casos nuevos de la semana pasada correspondió a cuatro estados, uno de cada cinco en Florida. Sin embargo, añadió, hay señales de que el aumento de casos finalmente está llevando a la gente de esas poblaciones a tratar de vacunarse a tasas mayores que el promedio nacional.

