El expresidente Aristide regresa a Haití, "recuperado"

Gente espera la entrega de sacos de harina de maz distribuidas por el Programa Alimentario Mundial en una comisara de Puerto Prncipe, Hait, 15 de julio de 2021. El expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide se dispone a regresar al pas el viernes 16 de julio de 2021 despus de recibir tratamiento mdico en Cuba. (AP Foto/Fernando Llano)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)