NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Simpatizantes del gobierno gritan consignas mientras antigubernamentales marchan en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes salieron a las calles en la capital y varias ciudades de Cuba para protestar contra la escasez de alimentos y los altos precios de los productos en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia del nuevo coronavirus. (AP Foto/Ismael Francisco)