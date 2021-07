Decenas de miles hacen mítines a favor del gobierno en Cuba

Ral Castro, al centro, y el presidente cubano Miguel Daz Canel, encabezan un acto poltico en la Avenida del Malecn, en la Ciudad de La Habana, en el que miles de personas expresaron su respaldo al gobierno en el sbado, 17 de julio del 2021, seis das despus de una serie de protestas antigobierno en diversas partes del pas. (AP Foto/Eliana Aponte)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)