EEUU analiza incidentes de salud entre su personal en Viena

July 17, 2021 4:14 am

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habla tras una reunin con el canciller chileno, Andrs Allamand, el 16 de julio de 2021, en el Departamento de Estado en Washington. (Tom Brenner/Pool via AP) (REUTERS)

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos investiga una reciente serie de misteriosos incidentes de salud reportados por diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales en Viena, Austria, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses. Algunos de los síntomas son similares a los reportados por primera vez por diplomáticos y espías estadounidenses en La Habana, Cuba, en 2016 y 2017, para los que aún no se ha determinado una causa definitiva, según los funcionarios. Equipos médicos del Departamento de Estado y de otras agencias, como el Pentágono y la CIA, revisan ahora más de una veintena de reportes, agregaron. “En coordinación con nuestros socios en el gobierno de Estados Unidos, estamos investigando enérgicamente los reportes de posibles incidentes médicos inexplicados entre la comunidad de la embajada de Estados Unidos en Viena", afirmó el Departamento de Estado. “Todos los empleados que informaron sobre un posible incidente recibieron atención y cuidado inmediato y apropiado". Ad Algunos creen que las inexplicables lesiones, que incluyen daño cerebral, son el resultado de ataques con microondas o armas de radiofrecuencia. Sin embargo, a pesar de los años de estudio, no hay un consenso sobre qué o quién podría estar detrás de los incidentes, o si son realmente ataques. Los empleados destinados en Viena comenzaron a reportar los misteriosos síntomas desde que Joe Biden asumió la presidencia en enero, según los funcionarios. Los casos de la capital austríaca se hicieron públicos por primera vez el viernes en la revista The New Yorker. Durante siglos, Viena ha sido un centro de espionaje y diplomacia y fue el centro de la actividad clandestina de contraespionaje durante la Guerra Fría. La ciudad alberga ahora las charlas indirectas entre Irán y Estados Unidos para tratar de salvar el histórico acuerdo nuclear negociado allí en 2015.

