Identifican a otra víctima de edificio de Miami derrumbado

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 12 de julio de 2021, una excavadora retira escombros de la seccin demolida del complejo de condominios Champlain Towers South, mientras prosiguen las labores de recuperacin de restos humanos en el lugar, en Surfside, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

