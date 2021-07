Incendio se propaga en California; cancelan ruta ciclista

Bomberos rocan agua desde un tren antincendios de Union Pacific Railroad para combatir el fuego Dixie en el Bosque Nacional Plumas, en California, el viernes 16 de julio de 2021. (AP Foto/Noah Berger)

SAN FRANCISCO – Un gran incendio que se propaga rápidamente al sur del lago Tahoe rebasó el sábado una carretera, obligando nuevas órdenes de evacuación y la cancelación de una travesía ciclista por la Sierra Nevada, en momentos en que el pronóstico del clima para los próximos días parece críticamente desfavorable. El incendio Tamarack, causado por un relámpago el 4 de julio, se amplió durante la noche y abarcaba el sábado al atardecer más de 82 kilómetros cuadrados (32 millas cuadradas), según el Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe. El incendio amenazaba Markleeville, una pequeña localidad próxima a la frontera entre California y Nevada. El fuego ha destruido al menos tres estructuras, dijeron las autoridades, y avanzaba hacia el aeropuerto del condado Alpine después de que rebasara la carretera. Un aviso publicado en la página de internet de Dead Ride, la carrera ciclista de 165 kilómetros (103 millas), dijo que varias comunidades en la zona fueron desalojadas y se ordenó a los participantes que se retiraran de la zona. Debido al fuego, miles de ciclistas y espectadores quedaron varados en la pequeña localidad y en apuros para retirarse. Ad Kelli Pennington y su familia se encontraban el viernes acampando cerca de la localidad para que su esposo pudiera participar en su noveno recorrido cuando les indicaron que se marcharan. Dijeron haber visto humo durante el día, pero los tomó desprevenidos la veloz propagación del fuego. “Fue tan rápido”, declaró Pennington. “Dejamos nuestras tiendas, hamaca y algunos alimentos, recogimos la mayor parte de nuestras cosas, metimos a los dos chicos en el vehículo y nos fuimos”. La travesía ciclista del sábado conmemoraría el 40mo recorrido Death Ride, que atrae a miles de pedalistas en la región cada año y abarca tres desfiladeros en los llamados Alpes de California. Fue cancelado el año pasado durante la pandemia de coronavirus.

