Allegado de Trump es acusado de ser agente de EAU

ARCHIVO - En esta fotografa del 19 de enero de 2017, Tom Barrack, el director del comit que organiz la ceremonia de la toma de posesin del expresidente Donald Trump, habla en un evento en Washington. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) (AP)

NEW YORK – El director de la comisión que organizó la ceremonia de juramentación del expresidente Donald Trump fue arrestado el martes, acusado de que él y otras personas conspiraron para influir en las posturas de política exterior de Trump para beneficiar a los Emiratos Árabes Unidos. Thomas Joseph Barrack, de 74 años, era uno de los tres hombres que fueron acusados en un tribunal federal de Nueva York por tratar de influenciar la política exterior cuando Trump se postuló a la presidencia en 2016 y posteriormente cuando ocupó el cargo. Matthew Herrington, abogado de Barrack, no respondió de momento a un correo electrónico. Se tenía previsto que Barrack compareciera en un tribunal federal del sur de California. Barrack, de Santa Mónica, California, fue acusado de asociación delictuosa, obstrucción de la justicia y de hacer múltiples declaraciones falsas durante una entrevista realizada el 20 de junio de 2019 con agentes federales. Matthew Grimes, de 27 años, y Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi, de 43 años, también fueron acusados en un acta de siete cargos de un tribunal federal de Brooklyn. Ad Grimes, de Aspen, Colorado, también fue arrestado el martes en California. Se envió un mensaje a su abogado en busca de comentarios. El paradero de Alsahhi, de Emiratos Árabes Unidos, no estaba claro de momento. “Los acusados se aprovecharon en repetidas ocasiones de las amistades y del acceso de Barrack a un candidato que eventualmente fue elegido presidente, a funcionarios de campaña y de gobierno de alto rango, y a los medios de comunicación estadounidenses, para promover los objetivos políticos de un gobierno extranjero sin revelar sus verdaderas lealtades”, dijo el fiscal general adjunto en funciones Mark Lesko en un comunicado de prensa. Lesko describió la presunta conducta como “ni más ni menos que una traición a esos funcionarios de Estados Unidos, incluido el expresidente”. "A través de esta acusación, estamos poniendo a todos, sin importar su riqueza o poder político percibido, bajo advertencia de que el Departamento de Justicia hará cumplir la prohibición de este tipo de influencia extranjera no revelada”, señala el comunicado.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.