Cuba en su peor mes de COVID, casi 300.000 casos acumulados

Un cuadro con la imagen de Ernesto "Che" Guevara cuelga del muro de una habitacin de la que dos monjas se retiran tras ser vacunadas contra el COVID-19, el mircoles 23 de junio de 2021, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramn Espinosa)

