Oregon combate un gran incendio, pide ayuda exterior

July 20, 2021 7:16 am

Full Screen 1 / 2 En esta imagen proporcionada por el Comando del Incendio Bootleg, un avin cisterna DC-10 derrama retardante sobre el incendio Bootleg en el sur de Oregon, el jueves 15 de julio de 2021. (Comando del Incendio Bootleg via AP)

Las autoridades de Oregon pidieron ayuda de fuera de la región para hacer frente al riesgo de tormentas eléctricas, que podrían provocar nuevos incendios mientras el estado sigue combatiendo un enorme fuego. El incendio de Bootleg, que abarcaba 1.391 de kilómetros cuadrados (537 millas cuadradas), ardía 483 kilómetros (300 millas) al sureste de Portland, en el Bosque Nacional de Fremont-Winema y sus alrededores. La zona es una extensión de bosques antiguos, lagos y zonas protegidas. Las evacuaciones y los daños a la propiedad han sido mínimos en comparación con fuegos mucho menores en zonas más pobladas de California. Pero ante el rápido crecimiento del incendio, alimentado por una climatología extrema, las autoridades del Bosque Nacional Rogue River-Siskiyou, en el sureste de Oregon, pidieron que se preparasen más equipos de fuera por si se producían incendios en la zona. “Aunque se espera que la actividad de rayos prevista para principios de esta semana se produzca al este de nosotros, estamos preparados para lo peor, y esperamos que ocurra lo mejor”, dijo Mike McCann, asistente de bomberos, en un comunicado publicado el lunes por el bosque nacional. Ad El temor es que un entorno seco, la sequía y la reciente ola de calor récord en la región hayan creado las condiciones perfectas para un incendio, de modo que se estaban reuniendo recursos como camiones de bomberos en lugares como Arkansas, Nevada y Alaska. Más al este, el enorme tamaño del incendio Bootleg contrastaba con su impacto relativamente pequeño sobre las personas. Si el incendio se hubiera producido en zonas populosas de California “habría destruido miles de casas”, dijo James Johnston, investigador de la Facultad de Forestales de la Universidad Estatal de Oregon, y que investiga incendios históricos. “Pero está en una de las zonas más remotas”. Al menos 2.000 viviendas han sido evacuadas y 5.000 se han visto amenazadas por el incendio en algún momento. El fuego ha devorado al menos 70 casas y más de 100 estructuras. Una densa humareda cubre la zona, donde residentes, fauna y flora han sufrido meses de sequía y un calor extremo. Nadie ha muerto en el incendio. Ad Empujado por fuertes vientos del suroeste, el incendio se expande con rapidez hacia el norte y el este, a zonas cada vez más remotas. Está contenido en un 25%. El fuego era uno de los muchos activos en una docena de estados, la mayoría en el oeste de Estados Unidos. Sólo en Oregon y Washington había 16 incendios sin contener. La sequedad y las olas de calor asociadas al cambio climático han complicado la lucha contra los incendios. El cambio climático ha hecho el oeste de Estados Unidos mucho más cálido y seco en los últimos 30 años, y seguirá fomentando un tiempo extremo con incendios más frecuentes y destructivos. En el norte de California, las autoridades ampliaron las evacuaciones por el incendio Tamarack en el condado Alpine, en Sierra Nevada, para incluir la localidad de montaña de Mesa Vista. Ese incendio, que creció con rapidez el fin de semana y obligó a cancelar una carrera ciclista, se extendía 93 kilómetros cuadrados (36 millas cuadradas) y seguía sin contener. Ad Se esperaba que hubiera tormentas eléctricas hasta el lunes por la noche, con vientos que avivarán las llamas y rayos que podrían provocar nuevos focos, según el Servicio Nacional de Meteorología.

