Asesinados por defender la vida: suman 264 crímenes contra activistas en Latinoamérica

Un hombre coloca una vela encendida junto a una imagen de la activista ambiental y de derechos indigenas Berta Caceres en una ceremonia espiritual, un da antes de un juicio contra uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Caceres, en Tegucigalpa, Honduras, el lunes 5 de abril de 2021. (Foto AP/Elmer Martnez)

