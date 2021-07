Confiscan cocaína oculta en torta en un vehículo

Esta foto sin fecha proporcionada por la Agencia de Control de Drogas de Maine muestra un pastel de mármol que contiene aproximadamente 2 libras de cocaína con posos de café en la parte superior que se usa para cubrir el olor. Un hombre de Nueva York y una mujer de Maine enfrentan cargos, el miércoles 21 de julio de 2021, luego de que la cocaína disfrazada de pastel fuera incautada de su vehículo, dijeron las autoridades. (Agencia de Control de Drogas de Maine vía AP)

Un hombre de Nueva York y una mujer de Maine fueron detenidos por tratar de esconder cocaína en una torta, informó el miércoles la Agencia de Control de Drogas de Maine (MDEA). En base a una pista, la policía detuvo el miércoles al vehículo en la autopista Interestatal 295 en Gardiner y un perro entrenado olió los 2 kilogramos (4 libras) de cocaína. La droga tiene un valor de 200.000 dólares en la calle. La policía también confiscó 1.900 dólares en efectivo. Aproximadamente un kilogramo (2 libras) de la cocaína estaban ocultos en un pastel marmolado con granos de café para cubrir el olor, informaron funcionarios. Ambos fueron liberados tras pagar fianza y deben comparecer ante la corte. Se desconoce si cuentan con un abogado. Los agentes creen que la droga iba a ser distribuida en los condados de Kennebec y Somerset. El Departamento de Policía de Winslow, la Policía Estatal de Maine e Investigadores de Seguridad Nacional asistieron a la MDEA en la investigación.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.