Guatemala: Detenida mujer por secuestro y muerte de niño

GUATEMALA CITY – Una fiscalía de Guatemala detuvo el miércoles a una mujer que supuestamente es parte de una organización de traficantes que mantuvo a una madre privada de libertad y secuestró a su hijo de 4 años, quien apareció muerto posteriormente en la frontera con México. Luisa Odilia Ramírez fue detenida por la policía en el departamento fronterizo de Huehuetenango, acusada de los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, plagio o secuestro y trata de personas. Estuardo Campos, fiscal a cargo de la investigación, dijo que además de la mujer se busca a Francisco Román Ramírez Mateo, un presunto “coyote” que participó en el tráfico de la mujer de 24 años y su pequeño. Indicó que tras varios allanamientos, el hombre no había sido localizado. Según la investigación de la fiscalía, la mujer salió el 19 de marzo de 2021 de su casa con el fin de migrar a los Estados Unidos junto a su hijo, por lo que pagó a traficantes alrededor de 3.600 dólares. Ad La mujer fue despojada de sus pertenencias personales y se le entregó un celular por el cual mantenían control sobre su trayecto. Al cruzar la frontera entre Guatemala y México, una mujer le arrebató al niño de sus brazos y se lo llevó. Según el relato de la víctima, regresó a Guatemala y al contactarse con los traficantes éstos la retuvieron y la explotaron sexualmente por varios días bajo la amenaza de asesinar al niño. Según la fiscalía, Ramírez Mateo habría forzado a la madre del menor a prostituirse y para ello utilizó el secuestro del niño que apareció muerto en un basurero en la zona fronteriza, el 27 de marzo de 2021. A través de fotografías, la madre reconoció al menor que fue repatriado a Guatemala para ser enterrado. Según la fiscalía se coordina con México para dar con los responsables del secuestro y muerte del pequeño.

