Miami: Ordenan compensar con 150 mdd a víctimas de derrumbe

Paolo Longobardi, un residente de Champlain Towers South, escucha mientras otros vecinos comparten el dolor y sus ideas sobre el futuro del lugar a travs de Zoom, durante una audiencia, el mircoles 21 de julio de 2021, en Miami. (Carl Juste/Miami Herald va AP, Pool)

Víctimas y familiares que sufrieron pérdidas durante el derrumbe de un condominio de 12 pisos ubicado frente al mar en Florida recibirán una compensación inicial mínima de 150 millones de dólares, determinó un juez el miércoles. La suma incluye unos 50 millones de dólares del seguro del condominio Champlain Towers South y al menos 100 millones de las ganancias por la venta de la propiedad en Surfside en la que se ubicaba el edificio, informó el juez Michael Hanzman del circuito de Miami-Dade en una audiencia. “La preocupación de la corte siempre han sido las víctimas aquí presentes”, dijo el juez, añadiendo que el grupo incluye a visitantes y arrendatarios, y no sólo a propietarios. “Se protegerán sus derechos”. Los 150 millones no incluyen ningún dinero que haya sido recaudado en las numerosas demandas que ya fueron presentadas desde el desplome del 24 de junio, en el que murieron al menos 97 personas. Dichas querellas están siendo consolidadas en una sola demanda colectiva que cubriría a todas las víctimas y familiares si así lo deciden, señaló el juez. Ad “No tengo duda de que no quedará una piedra sin remover", dijo Hanzman en referencia a las demandas. Hasta el momento se ha identificado a 96 víctimas, muchas de ellas mediante análisis de ADN. Familiares y amigos de tres personas desaparecidas señalaron que esperan noticias de sus seres queridos que se cree estaban en el edificio, lo que significa que el total de fallecimientos podría aumentar a 98. Las autoridades aún no anuncian el fin de las labores de recuperación. El miércoles se identificaron los restos de Anastasia Gromova, de 24 años, de acuerdo con familiares y la policía. La joven canadiense recién había sido aceptada para un programa de enseñanza de inglés en Japón y visitaba el condominio para una despedida con su amiga Michelle Pazos. El cuerpo de Gromova se recuperó hace tres días y fue uno de los últimos en ser identificados. __ La periodista de The Associated Press Kelli Kennedy contribuyó a este despacho desde Fort Lauderdale, Florida.

