Sismo remece occidente de Panamá; hay cortes de luz

PANAMA – Un sismo de 6,8 grados de magnitud remeció el miércoles el occidente de Panamá y su zona de frontera con Costa Rica, dejando algunos pobladores sin electricidad. Las autoridades de emergencia evaluaban posibles daños materiales en esa región del país. El movimiento telúrico se registró a las 15:15 horas local, a 49 kilómetros al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí, sobre la costa del Pacífico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tuvo una profundidad de 10 kilómetros. “Muy fuerte, creo que el más fuerte de los últimos años”, dijo por mensaje de whatsapp a The Associated Press Patricia Ortíz, residente del poblado de Puerto Armuelles, en Chiriquí. “Apenas empezó el sismo, a los segundos se fue la luz”, agregó. El Sistema Nacional de Protección Civil dijo en sus redes sociales que “se mantiene monitoreando las áreas donde se percibió el sismo registrado esta tarde. Hasta el momento no se reportan daños”. Los bomberos informaron en las redes sociales que visitaban hospitales y averiguaban posibles daños en algunas estructuras en Chiriquí. Ad En esa zona del Pacífico panameño se registran con frecuencia movimientos telúricos. El 25 de diciembre de 2003 un terremoto de 6,6 dejó dos muertos y daños en infraestructura vial y viviendas en Puerto Armuelles.

