Amazon busca acceso a más edificios de apartamentos

Jason Goldberg, director de estrategias comerciales en la firma de marketing Publicis Communications, muestra el logo de Amazon en el sistema de timbre de acceso en su edificio de apartamentos en Chicago el 29 de marzo del 2021. Amazon est alentando a caseros en todo Estados Unidos _ a veces con incentivos financieros _ a darles a sus choferes de entregas la capacidad de acceder por s mismos a los edificios de apartamentos con un celular u otro dispositivo mvil. (AP Foto/Shafkat Anowar)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)