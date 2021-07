Guatemala: remueven a fiscal que lleva casos de corrupción

GUATEMALA CITY – La jefa del Ministerio Público Guatemala, Consuelo Porras, removió del cargo a uno de los fiscales que llevaba importantes casos de corrupción y los transfirió a otra funcionaria de investigación señalada de varios ilícitos. Carlos Videz, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) —una de las fiscalías más importantes del Ministerio publico y que tenía a su cargo casos avanzados contra exfuncionarios, empresarios, magistrados y diputados por temas de corrupción, fue removido y nombrado a la fiscalía de ejecutorias, que no hace investigaciones. Al ser consultado el Ministerio Público sobre los cambios, la oficina de prensa dijo que se dieron cambios dentro de la misma FECI y que no se trata de ningún externo o ajeno a la fiscalía, y que tienen lugar "por seguridad y por los casos de alto impacto que conoce la fiscalía”. Agregó que el cambio del fiscal fue porque éste solicitó un ascenso. Ad Los casos que el fiscal Videz tenía asignados fueron trasladados a la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quién tiene una denuncia en la fiscalía de asuntos internos por abuso de poder presentada por el mismo Jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Según la denuncia, Monterroso Gómez habría usado su cargo para solicitar información bancaria del esposo de una amiga porque la mujer intentaba averiguar una infidelidad de su pareja. La fiscalía de Asuntos Internos intentó solicitar incluso una orden de arresto contra la fiscal Monterroso Gómez que no goza de inmunidad, pero no fue autorizada por la fiscal general Porras. El lunes la jueza Erika Aifán presentó una nueva denuncia contra la fiscal Monterroso Gómez y le pidió a a fiscal general una investigación penal y administrativa inmediata contra Monterroso por obstrucción a la justicia. La nueva denuncia dice que la fiscal usando su cargo solicitó movimientos migratorios de personas que no eran parte de un proceso judicial. Ad “Las acciones cometidas por la agente fiscal del Ministerio Público Cinthia Edelmira Monterroso Gómez han conllevado a obstaculizar mi función jurisdiccional al frente de un juzgado de Mayor Riesgo”, dice la denuncia de la jueza Aifán. Monterroso Gómez había presentado previamente denuncias contra Aifán, pero fueron desestimadas por carecer de veracidad. La juez es la que tiene a su cargo los casos que el fiscal Videz tenía y que Porras ordenó se le trasladara a Monterrosa Gómez. Entre los casos que conoció Videz están los de los empresarios Gustavo Alejos y Alejandro Sinibaldi, ambos acusados en distintas causas por corrupción y financiamiento electoral ilícito. Los dos fueron nombrados por el Departamento de Estado estadounidense como corruptos y se les retiró la visa de entrada a ese país. También contra el exministro Acisclo Valladares, un prófugo de la justicia guatemalteca pero bajo arresto domiciliario en Estados Unidos acusado de lavar dinero. Videz también investigaba al exsecretario privado del actual presidente Alejandro Giammattei por sobornos y corrupción. Ad Videz tenía a su cargo, además, la investigación del hallazgo en octubre de 2020 de 122 millones de quetzales (alrededor de 15.6 millones de dólares) encontrados en maletas en una casa semi abandonada en la ciudad guatemalteca de Antigua supuestamente propiedad del exministro de comunicaciones del pasado gobierno de Jimmy Morales y prófugo de la justicia, José Benito. Morales nombró a la fiscal Porras. Según la investigación del dinero encontrado, este caso alcanzaría incluso a funcionarios del actual gobierno por posible sobornos y financiamiento electoral. Varios activistas han mantenido su voz de alerta a favor de la FECI por considerar que es una de las pocas fiscalías que opera con independencia y contra la corrupción y que está bajo constante acoso. El gobierno de Estados Unidos ha respaldado a la FECI y ha dicho que es la entidad con la que desean trabajar en un proyecto regional de lucha anticorrupción, una de las causas de la migración hacia ese país, según funcionarios estadounidenses. Ad La FECI fue por 12 años la contraparte con la que trabajaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Un ente de Naciones Unidas que en conjunto lideró la lucha anticorrupción en el país centroamericano logrando la salida del cargo del expresidente Otto Pérez Molina y su gabinete por casos de corrupción.

