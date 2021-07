AP Explica: sanción a partidos aviva debate por influencers

En esta imagen del 7 de junio de 2021, la YouTuber Mariana Rodrguez y Samuel Garca, quien gan las elecciones a la gobernacin de Nuevo Len, asisten a una celebracin en la Macroplaza de Monterrey, en el estado de Nuevo Len, Mxico. (AP Foto/Roberto Martnez, Archivo)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)