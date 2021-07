Fiscalía panameña presenta pruebas en juicio a Martinelli

El expresidente de Panam, Ricardo Martinelli, llega a la corte rodeado de prensa para el inicio de un nuevo juicio en la Ciudad de Panam, el mircoles 21 de julio de 2021. Martinelli enfrenta un proceso por presunta escucha clandestina de rivales polticos y periodistas durante su administracin (2009-2014), el mismo caso por el que fue absuelto en 2018. (AP Foto/Arnulfo Franco)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)