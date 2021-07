Flotilla sale de Miami en apoyo a cubanos

El navegante Julio Gonzlez se embarca el viernes 23 de julio de 2021 en la marina en el centro de Miami. Una pequea flotilla de de embarcaciones tripuladas por cubanos-estadounidenses sale desde Miami y planea acercarse a la costa de La Habana como una muestra de apoyo a las protestas en Cuba y un pedido de accin al gobierno de Joe Biden. (Foto AP/Wilfredo Lee)

