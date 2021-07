Piñera ante fiscalía por violaciones de DDHH en protestas

El presidente de Chile, Sebastin Piera, habla durante una conferencia de prensa en el palacio de gobierno de La Moneda en Santiago, Chile, el martes 27 de abril de 2021. Piera sufri una nueva derrota con respecto al retiro de fondos privados de pensiones luego de que la Corte Constitucional rechazara su solicitud de declarar inconstitucional un proyecto de ley aprobado que permite a millones de chilenos retirar hasta el 10% de sus ahorros para la jubilacin. (AP Foto/Esteban Felix)

