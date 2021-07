Fallece Nóbel de física estadounidense Steven Weinberg

ARCHIVO - En imagen de archivo del 15 de diciembre de 1979, el profesor Steven Weinberg, de Cambridge, Massachusetts, posa para una fotografa. Weinberg, que comparti el Premio Nobel 1979 con otros dos cientficos por sus contribuciones por separado para desentraar los misterios de las pequeas partculas y su interaccin electromagntica, muri a los 88 aos, inform la Universidad de Texas en Austin el sbado 24 de julio de 2021. (AP Foto/archivo) (AP2008)

El físico Steven Weinberg, que compartió el Premio Nobel 1979 con otros dos científicos por sus contribuciones por separado para desentrañar los misterios de las pequeñas partículas y su interacción electromagnética, murió a los 88 años, informó la Universidad de Texas (UT) en Austin el sábado. Weinberg, era profesor de Física y Astronomía en la universidad desde 1982, falleció el viernes en un hospital en Austin, Texas, según su esposa Louise, dijo la portavoz de la UT, Christine Sinatra. El físico había estado hospitalizado desde hace varias semanas, pero su causa de su muerte no fue dada a conocer, según Sinatra. “El deceso de Steven Weinberg es una pérdida para la Universidad de Texas y para la sociedad”, afirmó el rector de la UT, Jay Harzell, en un comunicado. “El profesor Weinberg desentrañó los misterios del universo para millones de personas, enriqueciendo el concepto de la humanidad sobre la naturaleza y nuestra relación con el mundo”, agregó. Ad En 1979, Weinberg compartió el Premio Nobel de Física con los científicos Abdus Salam y Sheldon Lee Glashow. Sus trabajos mejoraron la comprensión de cómo todo está relacionado en el universo, según un comunicado de la UT. Los tres, que trabajaban por separado, fueron galardonados “por sus contribuciones a la teoría de la interacción unificada débil y electromagnética entre las partículas elementales, incluida... la predicción de la corriente neutra débil”, según el portal digital del Premio Nobel. Oriundo de Nueva York, Weinberg fue investigador de la Universidad de Columbia y la Universidad de California en Berkeley al inicio de su carrera. Después formó parte de la facultad de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts antes de incorporarse a la planta docente de la UT en 1982. A Weinberg le sobreviven su esposa y una hija.

