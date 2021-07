Choque múltiple deja 8 muertos, incluidos niños, en Utah

En esta fotografa proporcionada por la Patrulla de Caminos de Utah se muestran varios vehculos que estuvieron involucrados en un accidente mltiple, el domingo 25 de julio de 2021, cerca de la localidad de Kanosh, Utah. (Patrulla de Caminos de Utah va AP)

Una tormenta de arena provocó que 22 vehículos chocaran en una autopista de Utah, un accidente que dejó ocho muertos, incluidos niños, informaron las autoridades. El choque múltiple ocurrido el domingo por la tarde en la Interestatal 15, cerca de la localidad de Kanosh, se produjo al término de un fin de semana festivo para el estado, el cual suele provocar un aumento en el tránsito en las carreteras. Por lo menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales, incluidas tres en condición grave, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de Utah. Ambulancias terrestres y aéreas transportaron a las víctimas del accidente. El choque en cadena ocurrió durante un periodo de fuertes vientos que causaron una tormenta de arena que redujo la visibilidad, señaló la patrulla de caminos. Cinco de las ocho personas que fallecieron estaban en un mismo vehículo, mientras que otras dos iban en uno distinto, de acuerdo con un comunicado de prensa. Otro deceso se produjo en un tercer automóvil. Varios niños estaban entre los muertos, comentó el sargento Cameron Rhoden, de la Patrulla de Caminos, a la televisora KUTV en Salt Lake City. Ad “Tenemos vehículos en todas partes. Varios automóviles trataron de salir del camino. Tenemos vehículos que están volcados sobre sus lados”, dijo Rhoden. "Uno de los vehículos que tiraba de un remolque, el remolque ha quedado casi completamente destruido y está en la autopista”. Kanosh se ubica a 258 kilómetros (160 millas) al sur de Salt Lake City. Las carreteras estaban repletas de automovilistas que se dirigían a sus casas luego de un fin de semana largo por la celebración de una fiesta estatal que reconoce la historia de Utah y de los colonos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que viajaron al oeste en busca de la libertad religiosa.

