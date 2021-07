Ecuador intentará eliminar el hacinamiento de las cárceles

Una torre de vigilancia permanece vaca dentro de la Penitenciara Litoral despus de luchas mortales dentro de la crcel en Guayaquil, Ecuador, el jueves 22 de julio de 2021. Pandillas rivales de presos lucharon en dos crceles en Ecuador, matando al menos a 18 personas e hiriendo a decenas, dijeron las autoridades el jueves. (AP Foto/Dolores Ochoa)

