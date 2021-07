Empresario se perfila como próximo primer ministro de Líbano

July 26, 2021 10:04 am

El presidente libans Michel Aoun (i) con el ex primer ministro libans Najib Mikati en Baabda al este de Beirut el 26 de julio del 2021 (Dalati Nohra/Gobierno del Lbano, va AP)

BEIRUT – Un empresario multimillonario podría ser designado como próximo primer ministro del Líbano, luego que Saad Hariri desistió de tratar de formar gobierno en medio de la crisis económica sin precedente que agobia al país. Se espera que en las próximas horas Najib Mikati sea designado premier, tras consultas entre el presidente Michel Aoun y parlamentarios libaneses. Mikati, uno de los hombres más acaudalados del Líbano, surgió como favorito para el cargo tras recibir el respaldo de la mayoría de los partidos políticos además de la milicia proiraní Hezbollah. Mikati también recibió el apoyo de varios primeros ministros de la etnia suní, como el mismo Hariri, quien desistió de tratar de formar gobierno en medio de desacuerdos con Aoun sobre los miembros del futuro gabinete. La crisis política, derivada de una pugna de poderes entre Aoun y Hariri sobre derechos constitucionales y las facultades del presidente y primer ministro, ha empeorado el colapso económico y financiero del país. Ad No queda claro si Mikati —ampliamente considerado parte de la élite política que llevó al país a la bancarrota— podrá resolver el impasse de un año sobre la creación de un gobierno nuevo. Enfrenta oposición del sector cristiano del país, incluyendo de parte del partido de Aoun, ahora encabezado por su yerno Gebran Bassil. La crisis económica y política del Líbano comenzó a fines de 2019 y empeora desde entonces. La pobreza se ha disparado mientras se agrava la escasez de medicamentos, combustible y electricidad. La moneda ha perdido un 90% de su valor, lo que ha provocado gran inflación. La designación de Mikati sería la tercera desde la renuncia del gobierno interino de Hassan Diab, tras una catastrófica explosión en el puerto de Beirut en agosto pasado. Desde entonces, el gabinete de Diab ha ejercido solamente como gobierno interino, lo que ha agravado la parálisis política. El primero que trató de formar gobierno fue el exembajador en Alemania Mustafa Adib, quien renunció en septiembre un mes después de ser designado primer ministro. Luego fue designado Hariri, quien renunció después de 10 meses.

