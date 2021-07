Miami: Hermano confirma identidad de víctima de derrumbe

Fotografa de archivo del 13 de abril de 2021 proporcionada por Leah Sutton de Estelle Hedaya, izquierda, y Linda March. (Leah Sutton va AP, Archivo) (Leah Sutton)

La última víctima de un edificio de apartamentos que se vino abajo en Florida ha sido identificada, dijo un familiar el lunes, más de un mes después del derrumbe a mitad de la noche que a fin de cuentas cobró 98 vidas. Estelle Hedaya, una extrovertida mujer de 54 años de edad a quien le encantaba viajar, fue la última víctima en ser identificada, poniendo fin a lo que sus familiares describieron como una tortuosa espera de cuatro semanas. Su hermano menor, Ikey Hedaya, confirmó la identidad a The Associated Press. Él había proporcionado muestras de ADN y visitó el sitio dos veces para ver por sí mismo las tareas de rescate. “Siempre mencionaba a Dios cuando batallaba con algo”, dijo. “Había alcanzado un nivel diferente de espiritualidad, que le permitía sobresalir en todas las otras áreas”. Su hermano dijo que saca fuerzas de Dios, justo como veía que su hermana hacía en momentos complicados. Se programó un funeral para el martes. Ad El sitio del colapso del 24 de junio en el edificio Champlain Towers South a orillas del mar, ha sido aplanado prácticamente en su totalidad y los escombros se movieron a un almacén en Miami. Aunque los científicos forenses todavía trabajan, incluso examinando los escombros en el almacén, las autoridades afirmaron que ya no hay más cuerpos por encontrarse en donde estaba el inmueble. Las cuadrillas de socorristas no hallaron evidencia de que aquellos encontrados muertos hayan sobrevivido al derrumbe inicial, dijo el jefe de bomberos Alan Cominsky. Equipos de rescate pasaron semanas luchando contra los peligros de los escombros, incluida una sección inestable del edificio que se balanceaba en la parte superior, un incendio recurrente y el sofocante calor veraniego de Florida, además del azote de tormentas. Revisaron más de 13.000 toneladas de trozos de concreto antes de dar por finalizada la misión.

