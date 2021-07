Acusado de golpear a oficial con su scooter comparte su versión de la historia; 4 oficiales son relevados del servicio

Man speaks out after rough arrest in Miami Beach

MIAMI BEACH, Fla. – En entrevista exclusiva con Local 10 News, Dalonta Crudup, de 24 años, nos mostró sus heridas tras su duro encuentro con la policía de Miami Beach, que le dejó un ojo morado, costillas magulladas y sangre en la barbilla.

“Me golpearon, me dieron puntos de sutura, fui al hospital”, comentó después de salir de la cárcel el martes por la mañana.

Crudup está acusado de golpear a un agente de policía con un scooter que conducía la madrugada del lunes.

Dijo que no sabía que la policía le perseguía porque conducía con los auriculares puestos.

Cuando finalmente se dio cuenta de que los agentes le perseguían, dijo que se marchó porque estaba asustado.

“Intentan meter a un negro en la cárcel sin motivo. No he hecho nada malo”, señaló Crudup.

El incidente comenzó alrededor de la 1 de la madrugada del lunes.

La policía de Miami Beach dice que estaba tratando de realizar una parada de tráfico a Crudup porque había aparcado ilegalmente el scooter en la calle Novena y Ocean Court.

Ad

“Estaba aparcado en el lateral. No estaba estacionado ilegalmente”, dijo Crudup.

Después de que Crudup arrancó, golpeó a uno de los oficiales en bicicleta con su scooter.

“Sí, estaba en un scooter. Pero nunca golpeé a un oficial ni nada parecido”, aseguró Crudup.

Crudup asegura que abandonó su scooter y corrió hacia el Hotel Royal Palm, donde se alojaba.

Fue entonces cuando los policías empezaron a golpearle.

From left: Kahlid Vaughn, Dalonta Crudup and Sharif Cobb. (Miami-Dade Corrections & Rehabilitation)

Según un informe policial, otro hombre, Khalid Vaughn, de 28 años, comenzó a grabarlos con su teléfono móvil en la zona del vestíbulo, acercándose a sus caras y sin mantener 6 metros de distancia, impidiendo su investigación.

“Empecé a grabarlo. Ya lo tenían esposado. Lo golpearon, se dieron la vuelta, me cargaron y me golpearon”, comentó Vaughn. “Me dieron puñetazos, me dieron codazos en la cara”.

Vaughn y un amigo que estaba con él, Sharif Cobb, de 27 años, fueron detenidos. La policía declaró en los informes de detención de ambos que se vieron obligados a golpear a los hombres porque se estaban resistiendo al arresto.

Ad

Sin embargo, ambos hombres afirman que se utilizó una fuerza excesiva.

Cuatro agentes han sido relevados del servicio.

“Golpearon a dos tipos que me estaban grabando y que estaban dentro del hotel, y ni siquiera hicieron nada malo”, comentó Crudup. “Se ve claramente esa cámara. Ahora cuatro oficiales suspendidos, así que sabes que no estoy mintiendo”.

Vaughn fue detenido por cargos de resistencia a la autoridad y de obstaculización de una investigación.

El jefe de policía recomienda que se retiren esos cargos. Crudup espera que sus cargos sean retirados también.

Se enfrenta a cargos de agresión agravada a un agente de la ley, huida y elusión, resistencia a un agente con violencia, así como al delito de daños y conducción temeraria con resultado de daños a la propiedad o a una persona.

“He revisado las imágenes de vídeo relativas a este incidente, y tengo serias dudas sobre la fuerza utilizada después de que el Sr. Crudup estuviera detenido, incluido el nivel de fuerza utilizado en la posterior detención del Sr. Vaughn”, señaló el jefe de la policía de Miami Beach, Richard Clements, en un comunicado.

Ad

“Esto no es indicativo de los hombres y mujeres que trabajan duro en el Departamento de Policía de Miami Beach y no será tolerado. En respuesta, he iniciado inmediatamente una investigación de Asuntos Internos y he relevado a cuatro agentes del servicio hasta que la investigación haya concluido. También me puse en contacto con la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade para que lleve a cabo una nueva revisión de este incidente, ya que estoy firmemente comprometido a garantizar que esta investigación siga el proceso adecuado”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach dijo que el agente que supuestamente fue golpeado por el scooter ha sido dado de alta del hospital con una férula y necesitará muletas.