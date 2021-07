Norte de Italia sufre fenómenos meteorológicos extremos

Unas ramas y rocas yacen sobre el asfalto luego de que un alud azot una localidad cercana al lago de Como, en Italia, el martes 27 de julio de 2021. (Vigili del Fuoco va AP)

MILAN – Las localidades aledañas al lago de Como, en el norte de Italia, se vieron afectadas el martes por aludes e inundaciones, en otra muestra de los fenómenos meteorológicos extremos que, según un grupo de la industria agrícola italiana, se han intensificado en los últimos años. Los bomberos italianos realizaron más de 60 rescates luego de que las tormentas causaran estragos en el pintoresco lago rodeado de montañas. Entre los rescates efectuados, los bomberos pusieron a salvo a una anciana que quedó atrapada en su casa, así como a una persona discapacitada y a un cuidador que se quedaron aislados por el alud. De momento no se habían reportado muertos o heridos. En Brienno, en la costa occidental del lago y la localidad más afectada, 50 residentes quedaron atrapados en sus hogares cuando un deslizamiento de tierra provocó una fuga de gas. Y hacia el sur, en Cernobbio, los bomberos evacuaron un condominio que estaba en riesgo por las inundaciones. Ad “En Italia estamos enfrentando las consecuencias del cambio climático, con una tendencia hacia la tropicalización y la multiplicación de eventos extremos”, comentó Coldiretti, una asociación que representa a la industria agrícola italiana, haciendo énfasis en las tormentas más frecuentes, repentinas y violentas, así como en las lluvias cortas e intentas y los cambios rápidos de cielos soleados a tormentas. Coldiretti estima que en la última década los daños a la producción agrícola, a los edificios y a la infraestructura ascienden a 14.000 millones de euros (16.500 millones de dólares) por eventos provocados por el cambio climático, como las inundaciones y aludes. Las tormentas que azotaron el lago de Como se produjeron un día después de que granizo del tamaño de pelotas de tenis causó daños en casi 100 automóviles y detuvo el tránsito en una autopista cercana a Bolonia, en el norte de Italia. Un video mostró automóviles con los parabrisas destrozados por el granizo detenidos a un lado de la carretera mientras los conductores y pasajeros revisaban los daños. Ad Aunque las tormentas de granizo son algo común durante el verano en la llanura Padana de Italia, el meteorólogo Luca Lombroso comentó al periódico de Bolonia, il Resto di Carlino, que la fuerza y frecuencia de las granizadas de este año ha hecho que el fenómeno sea algo “inusual”.

