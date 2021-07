Político mexicano opuesto a las mascarillas enferma de COVID

Fotografa de archivo del 4 de enero de 2017 del poltico mexicano Gerardo Fernndez Noroa sosteniendo un mapa de Estados Unidos con el suroeste marcado en rojo y el texto "Mxico en 1830", en el vestbulo de la torre Trump en Nueva York, antes de que fuera escoltado a la salida. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo)

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)