HRW insta a Chile a suspender deportaciones de migrantes

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 28 de abril de 2021, manifestantes portaban carteles a favor de migrantes durante una manifestacin organizada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en Santiago de Chile. Human Rights Watch, HRW, inst a Chile el mircoles 28 de julio de 2021 a suspender las expulsiones sumarias de migrantes venezolanos, a quienes se les niega el debido proceso para apelar la deportacin antes de ser enviados de regreso a Venezuela, donde podran enfrentar graves riesgos. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)