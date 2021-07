EEUU: Expirará moratoria de desalojos por la pandemia

El presidente Joe Biden regresa a la Casa Blanca, en Washington, el mircoles 28 de julio de 2021, luego de un viaje a Pensilvania. El gobierno de Biden permitir que expire el sbado una moratoria nacional de los desalojos, argumentando que qued sin opciones luego que la Corte Suprema indic que solamente poda ser extendida hasta el final del mes.(AP Foto/Andrew Harnik)

